Moraes libera saída de Jefferson da prisão para exames médicos

Preso desde agosto do ano passado por ordem do STF, o cacique do PTB, Roberto Jefferson, conseguiu nesta terça uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para deixar a cadeira e realizar exames no Hospital Samaritano, no Rio.

Moares ainda determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro realize um laudo médico apontando a capacidade ou não do hospital penitenciário tratar Jefferson.

“Consideradas as novas alegações da Defesa – realizadas em 17/01/2022 – em relação ao quadro de saúde do preso e a necessidade de exames específicos de saúde em unidade hospitalar adequada, segundo relatório médico da Dra. Marcela Drumond, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), é possível a autorização para a saída do custodiado”, escreveu Moraes.

A saída de Jefferson da prisão foi solicitada pela defesa dele depois da constatação de um possível quadro de trombose. “A defesa, resumidamente, afirma que, em 17/1/2022, após resultado de exame que indicou taxa altíssima de D-Dímero: 1.598,20, a Dra. Marcela Drumond (CRM 52.81878-0) emitiu Relatório Médico atestando que o preso apresenta sintomas de início de trombose, circunstância que exige a realização de exames em unidade hospitalar adequada.”