Missa inaugura árvore de Natal do Outeiro da Glória com 100 mil lâmpadas

A já tradicional árvore de Natal do Outeiro da Glória será inaugurada nesta segunda-feira. O Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, vai rezar às 19h uma missa de inauguração do ornamento e em homenagem a Renato Abreu, empresário que morreu no último dia 30 e era um dos idealizadores da árvore iluminada.

Neste ano, a estrutura de 30 metros e 10 toneladas vai receber 100.000 microlâmpadas da empresa de engenharia EBSE, além de uma iluminação indireta desde o prédio do Outeiro. Localizada em local tombado como patrimônio histórico, a árvore não pode ser ancorada no chão e demanda uma solução criativa.

“Criamos um sistema de contrapeso, que sustenta a árvore contra rajadas de vento, o peso dela e tudo mais. Fazemos isso, sem agredir as pedras centenárias do piso do Outeiro, que é preservado pelo Iphan”, afirmou o engenheiro e diretor da EBSE, Alexandre Braga.