Ministro do Turismo cai nas graças de Lula como articulador político

Celso Sabino completou um mês no comando do Turismo. No período, recebeu 81 parlamentares — entre deputados e senadores — e viajou em agendas com outros tantos pelo país.

O ministro, que tem direito a avião da FAB, tem convidado parlamentares para acompanharem seus compromissos nos estados, uma queixa antiga de aliados em relação a outros ministros do governo que não convidam ninguém.

Caiu nas graças de Lula como articulador político.

