Ministro da Defesa autoriza concurso para abrir 50 vagas no Censipam

Giro VEJA - quinta, 20 de julho

O timing de Lula para a reforma ministerial

De volta ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu hoje a dianteira das negociações sobre a reforma ministerial. A previsão, entretanto, é a de que ele defina com calma o novo desenho da Esplanada, para contemplar a entrada de legendas como PP e Republicanos no governo. As conversas para a ampliação da base de apoio no Congresso e os planos de Fernando Haddad para a reforma do IR são temas do Giro VEJA.