Ministério vai adotar novo modelo de financiamento para Saúde da Família

O Ministério da Saúde vai adotar uma nova forma de financiamento para custeio das equipes de Saúde da Família das Unidades Básicas de Saúde, as UBS. A iniciativa será apresentada pela pasta na manhã desta quinta-feira.

O objetivo da mudança é priorizar a ampliação de cobertura de atendimento da população com a atuação de mais profissionais, aumentando também o horário e da qualidade dos serviços de saúde. Com o novo modelo de financiamento, as equipes podem receber de 24.000 a 30.000 reais em 2024, podendo chegar a 34.000 reais no ano que vem. A média atual é de 21.000 reais.

O valor varia de acordo com o número de pessoas acompanhadas por cada grupo de Saúde da Família, que pode chegar até 3.000 pessoas. Além disso, há recursos previstos para incentivo aos integrantes das equipes.

O novo modelo também visa valorizar as visitas domiciliares, assegurando o cuidado e a atenção à população acompanhada nos serviços da atenção primária.

Na forma de financiamento anterior, as equipes eram pagas por número de pessoas credenciadas na atenção primária, o que não significa que essas pessoas eram de fato acompanhadas por elas. A avaliação do ministério é que, desta forma, os profissionais ficaram sobrecarregados e enfrentaram dificuldades de acesso e atendimento à população.

A medida faz parte das ações de reconstrução da Estratégia Saúde da Família, que acaba de completar 30 anos.