Ministério lança edital de R$ 2 milhões para obras inéditas de mulheres

O Ministério da Cultura lança nesta quarta-feira a primeira edição do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres , que irá selecionar 40 obras inéditas e que destinará 50.000 reais para as autoras contempladas.

O evento de lançamento do programa, previsto para às 9h desta quarta no salão nobre do Planalto, terá a presença de Vera Eunice de Jesus, filha de Carolina Maria de Jesus, escritora negra que lançou em 1960 o livro Quarto de Despejo, sobre a sua vida como mãe, catadora de papel e moradora de uma favela em São Paulo. Seus escritos foram descobertos à época por um jornalista do jornal Estadão e o livro é hoje um dos relatos mais contundentes sobre a pobreza no país.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também estará no evento, assim como um representante da Presidência da República. As inscrições para o prêmio serão abertas no dia 12 de abril e poderão concorrer contos, crônicas, poesias, histórias em quadrinhos, romances e roteiros de teatro escritos por mulheres.