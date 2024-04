Ministério do Turismo vai apresentar plano de estímulo a cruzeiros no país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em viagem aos Estados Unidos, o ministro do Turismo, Celso Sabino, informou aos CEOs das principais empresas de cruzeiros que atuam na costa brasileira, MSC e Costa, que a pasta vai apresentar um plano nacional de estímulo ao segmento no país.

O objetivo é aumentar a competitividade do Brasil no setor que movimenta 155 bilhões de reais por ano. Sabino também quer focar na promoção internacional de olho no mercado americano.

“Dos 31 milhões de cruzeiristas por ano, metade é americana, então esse público deve ser prioritário para as nossas ações”, afirma o ministro.