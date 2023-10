Ministério das Mulheres lança ‘Brasil sem Misoginia’ com presença de Janja

Atualizado em 25 out 2023, 11h25 - Publicado em 25 out 2023, 12h30

Com a presença da primeira-dama Janja da Silva, o Ministério das Mulheres vai lançar nesta quarta a iniciativa “Brasil sem Misoginia”, que tem como objetivo mobilizar a sociedade brasileira para enfrentar o ódio e todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres.

O evento acontece às 15h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e terá o apoio da Secretaria de Estado da Mulher do Governo do Distrito Federal, da Caixa Econômica Federal e da ONU Mulheres.

O ministério realizará audiências públicas em Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, formações com agentes públicos e instituições e além de campanhas de comunicação.

Para marcar o lançamento, haverá uma mobilização digital em que influencers, lideranças políticas e diversos outros atores e atrizes envolvidos com a pauta publicarão em suas redes sociais um vídeo com a hashtag #BrasilSemMisoginia, afirmando seu compromisso com o enfrentamento à misoginia e com a iniciativa.