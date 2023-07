Ministério da Defesa tenta ampliar produção de submarinos no Rio

O Ministério da Defesa estuda formas de encontrar recursos para manter em atividade a linha de produção de submarinos no Rio de Janeiro. Já há vaga ociosa no estaleiro.

Recentemente, o ministro José Múcio teve uma conversa com Lula para tratar do tema. A ideia é aproveitar o projeto desenvolvido em parceria com a França para ampliar as unidades, seja para uso do Brasil ou para exportação.

O Prosub foi criado por Lula, em 2008. O primeiro submarino convencional construído no lugar, o Riachuelo, entrou em operação em setembro passado, sendo incorporado ao Setor Operativo da Marinha do Brasil.

No mesmo caminho do Riachuelo, o Humaitá, outro dos quatro submarinos convencionais, está passando por testes.

Os outros dois, Tonelero e Angostura, estão em diferentes estágios de construção nos estaleiros de Itaguaí.

Estrela do projeto, o submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto sofre com atrasos de verbas desde o governo de Dilma Rousseff.