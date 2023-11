Minas Gerais inaugura estúdio-escola de animação

Minas Gerais vai inaugurar nesta quinta-feira, em Cataguases, na Zona da Mata, um estúdio-escola de animação que funcionará para a produção de filmes, oferta de cursos e parque público para a comunidade. Erguido em uma área de 10.000 m², o Animaparque passará a receber suas primeiras produções audiovisuais em 2024.

No local, também será oferecido o curso gratuito de graduação “Tecnologias em Cinema e Animação”, em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais. O espaço será gerido pela Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata do Estado e recebeu um patrocínio de 2 milhões de reais do Grupo Energisa.

O Animaparque firmou uma parceria internacional com o estúdio El Taller del Chucho, do cineasta Guilhermo Del Toro, vencedor do Oscar de melhor Animação de 2023 com o filme Pinóquio, para abrigar as filmagens do longa-metragem em stop motion “Pinguim Tupiniquim” — co-produzido pela Coala Filmes, do animador internacionalmente premiado, Cesar Cabral.

O longa em stop motion “A Marcha dos Girassóis” também será filmado filmado no local, com a participação do Giramundo, o principal grupo de bonecos do Brasil.