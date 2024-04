Militares tentam derrubar quarentena de quatro anos para candidaturas

Segundo o relatório de Castro, membros do Ministério Público, militares e policiais que queiram disputar as eleições deverão se afastar de seus cargos, pelo menos, quatro anos antes do pleito. A regra de afastamento obrigatório, se aprovada, passará a valer em 2026.

Essa proposta incluída no relatório do senador já mobiliza entidades sindicais do meio militar. Recentemente, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná despachou um documento aos gabinetes dos senadores protestando contra a quarentena de quatro anos.

Na avaliação da entidade, o texto de Castro “inviabiliza as candidaturas de integrantes das categorias profissionais mencionadas, alijando-os do processo democrático”.

“Não parece razoável, nem compatível com a democracia, que determinadas categorias nunca possam eleger representantes que integrem seus quadros da ativa”, diz o texto do sindicato, que pede o voto contrário de senadores ao texto de Castro.