Michelle explica ‘sumiço’ de moedas do espelho d’água do Alvorada

Michelle Bolsonaro veio à público nesta quarta-feira para elucidar um mistério que ronda o Palácio do Alvorada: o “sumiço” das moedas que são atiradas pelos visitantes no espelho d’água que fica em frente à residência oficial da presidência.

Segundo reportagem do portal Metrópoles, nos últimos dias do ano passado um funcionário do palácio recolheu, a mando de Michelle, as moedas, ocasião em que as carpas que vivem no local também teriam sido retiradas.

Nesta quarta, Michelle explicou em suas redes que as moedas foram doadas a uma instituição religiosa. Ela apresentou um recibo preenchido à caneta no valor 2.213,55 reais emitido pela entidade Vila do Pequenino Jesus, do DF.

“O espelho d’água em frente ao Palácio da Alvorada é submetido à limpeza/manutenção periódica. Antes de deixar o Palácio do Alvorada, no dia 30 de dezembro, expressei o desejo de que, se fosse possível, quando realizassem a limpeza do local, as moedas que repousavam no fundo do espelho d’água fossem recolhidas e, em seguida, doadas a uma instituição de caridade que cuida de mais de oitenta ‘especiais'”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

