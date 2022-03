Mesmo fora do MEC, Milton Ribeiro confirma presença em comissão no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O agora ex-ministro da Educação Milton Ribeiro confirmou presença na Comissão de Educação do Senado, na próxima quinta-feira, para prestar esclarecimentos sobre suposto esquema de corrupção no MEC envolvendo liberação de verbas para municípios.

O anúncio foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do requerimento de convite ao ex-chefe da pasta: “Os fatos narrados são gravíssimos e cabe ao Parlamento a apuração com rigor dos eventos, o que só será possível com o comparecimento pessoal de Ribeiro”, diz o parlamentar.

Conforme mostrou o Radar, Ribeiro, caso queira, poderá dar bolo na comissão. Isso porque ele não foi convocado, e sim convidado — o que pode mudar, caso ele resolva não comparecer.