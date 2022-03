Se quiser, Milton Ribeiro pode dar bolo em comissão do Senado nesta quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Senadores da Comissão de Educação e Cultura aprovaram na quinta-feira passada requerimentos de convite para que o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, comparecesse nesta quinta ao Senado para responder sobre as denúncias de corrupção no repasse de verbas do MEC.

Com o pedido de exoneração de Ribeiro, publicada há pouco no Diário Oficial da União, caberá ao agora ex-ministro decidir se vai ou não dar bolo nos parlamentares. Isso porque ele não foi convocado, e sim convidado — o que pode mudar, caso ele resolva não comparecer.

Os pedidos aprovados foram apresentados por Jean Paul Prates (PT-RN) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que Ribeiro dê sua versão sobre a negociata a negociata comandada por pastores evangélicos dentro da pasta, revelada pelo Estadão e pela Folha de S.Paulo.