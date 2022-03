Com exoneração de Milton Ribeiro no Diário Oficial, número 2 do MEC assume

Foi publicada há pouco em edição extra do Diário Oficial da União a exoneração, “a pedido”, do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ato foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.

A demissão foi oficializada, mas até o momento ninguém foi nomeado para chefiar o MEC no lugar de Ribeiro. Ou seja, assume interinamente o número 2 da pasta, o secretário-executivo Victor Godoy Veiga.

De acordo com o currículo disponibilizado na página do ministério, Veiga é servidor público da carreira de auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União, onde trabalhou desde 2004 até ser convidado ao cargo de secretário-executivo do MEC, em julho de 2020 — quando Ribeiro assumiu a pasta.

Ainda segundo as informações, ele é formado em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela UnB, tem pós-graduação em Altos Estudos em Defesa Nacional pela Escola Superior de Guerra, e em Globalização, Justiça e Segurança Humana pela Escola Superior do Ministério Público, em parceria com um instituto da Alemanha e uma universidade da África do Sul.