Mercado pede e governo adia leilão de projeto de irrigação na BA

O Governo Federal atendeu a um pedido do setor privado e adiou o leilão de um projeto de irrigação do sertão baiano com as águas do rio São Francisco. O certame ocorreria nesta terça, mas foi transferido para fins de junho. O motivo foi que as empresas interessadas pediram mais prazo.

O leilão deverá levantar 82,7 milhões de reais para no chamado Projeto de Irrigação do Baixio do Irecê, que promete ser o maior do tipo da América Latina, com uma área total atendida de 105.000 hectares. A projeção é de beneficiar 250.000 pessoas e gerar 180.000 empregos diretos e indiretos.