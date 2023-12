Menos paulistas planejam viajar nas festas de fim de ano, aponta pesquisa

Uma pesquisa mostra que 44% dos clientes do Sem Parar no estado de São Paulo pretendem viajar no período das festas de fim de ano. São menos paulistas com viagens planejadas em relação ao levantamento feito em dezembro de 2022, quando o número chegava a 48%.

Dos demais entrevistados, 32% não pretendem viajar e 24% disseram ainda não ter decidido. Na pesquisa do ano passado, essas respostas somaram 32% e 20%, respectivamente.

O litoral (34%) e o interior (33%) do estado de São Paulo lideram entre os destinos. Além disso, 28% dos viajantes afirmaram que passarão as festas de fim de ano em outros estados e 4% viajarão ao exterior.

Em dezembro do ano passado, 39% disseram que viajariam para o litoral e 34%, para o interior. Já 24% planejavam viajar para outros estados e só 2% tinham como destino o exterior.

Desta vez, quase metade dos entrevistados (49%) já se programou para pegar a estrada faz mais de dois meses. Desses, mais 68% pretendem viajar de manhã.

A pesquisa foi realizada de forma aleatória, com 982 clientes Sem Parar de todo o estado de São Paulo, de 27 de novembro a 7 de dezembro, com 95% de confiança e margem de erro de 3%.