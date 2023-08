Membros da CPMI do 8 de Janeiro pedem convocação de Delgatti e Zambelli

A CPMI do 8 de Janeiro já recebeu três pedidos de convocação do hacker Walter Delgatti Neto e um da deputada Carla Zambelli, ambos alvos de operação da PF nesta quarta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Os autores dos requerimentos – Eliziane Gama, Duarte Jr. e Rogério Correia – afirmam querer “esclarecer como a Deputada Carla Zambelli atuou” com a colaboração de Delgatti “de modo a questionar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2022”.

Em depoimento já dado anteriormente à PF, o hacker disse que a inserção de dados falsos no CNJ “visava demonstrar a vulnerabilidade do sistema de Justiça brasileiro e descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, com o intuito de questionar o resultado eleitoral das urnas”.

Em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira, Zambelli admitiu ter feito pagamentos a Delgatti. Ao contrário do que o hacker disse à PF, contudo, a deputada afirmou tê-lo contratado apenas para interligar suas redes sociais com seu site.