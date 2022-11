MDB marcha dividido para integrar o futuro governo Lula

Integrante do campo político que deu sustentação a Lula durante a vitoriosa campanha ao Planalto, o MDB está longe de caminhar unido para integrar o futuro governo do petista.

A ala mais próxima de Simone Tebet e Baleia Rossi, atual chefe da sigla, deve enfrentar resistências de outro grupo, ligado aos emedebistas históricos. Essa outra ala foi contra a candidatura da senadora no início do processo eleitoral, queria o partido na coligação de Lula já no primeiro turno, e hoje não aceita que Simone represente o partido no futuro governo.

“Se a Simone for ministra, será na cota pessoal de Lula. O partido não aceitará”, diz um importante cacique emedebista ao Radar.

O clima tenso no MDB também foi provocado pelos ataques de Lula a Michel Temer na fase final da campanha. A conduta de Simone e de Baleia nesse processo deixou insatisfações entre aliados do ex-presidente.