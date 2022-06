Marinha vai abrir navios de guerra para visitação no Porto de Vitória

A Marinha deflagrou nesta semana a Operação Aderex-Anfibia, exercício no litoral entre Rio de Janeiro e Espirito Santo com 1.600 militares.

O objetivo, segundo a força, é “incrementar o adestramento dos meios do Comando em Chefe da Esquadra, do Comando do 1oº Distrito Naval e do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra”.

“A programação da Aderex-Anfíbia inclui a atracação do GT no Porto de Vitória-ES, no período de 01 a 04 de julho, para reabastecimento. Nos dias 02 e 03 de julho, os navios estarão abertos à visitação pública entre 14h e 17h”, diz a Marinha.