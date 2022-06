Marinha usará lancha não tripulada para patrulhar águas brasileiras

Com o objetivo de incrementar as fiscalizações nas águas da Amazônia e contribuir com pesquisas desenvolvidas em universidades brasileiras, o Centro de Análises de Sistemas Navais da Marinha está desenvolvendo o projeto VSNT-E, sigla para Veículo de Superfície Não Tripulado – Experimental.

No ano passado, a Marinha converteu a lancha URCA-III em um VSNT-E (foto), para estimular o desenvolvimento tecnológico no segmento de sistemas não tripulados com elevada relação custo-benefício. Com a instalação de uma série de sistemas eletrônicos, a embarcação encontra-se apta à operação remota .

Entre as interessadas para parcerias, estão a UFRJ, a UFF e a USP. O Centro Tecnológico da Marinha, no Rio, abriu a possibilidade de que pesquisas aplicadas de pós-graduação, geridas por centros de excelência, possam ser realizadas no VSNT-E.

No meio militar, o veículo não tripulado já foi empregado este ano em operações da Esquadra, como “Aspirantex” e “Poseidon”.

