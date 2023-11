Marinha aposenta ‘veterano’ das guerras do Golfo, Vietnã e missão no Haiti

Um “veterano” de guerra vai se aposentar da Marinha do Brasil. Trata-se do Navio de Desembarque de Carros de Combate Mattoso Maia (G 28). A embarcação foi construída há mais de 50 anos na Califórnia e incorporada às Forças Armadas brasileiras em 1994.

Com os militares do Brasil, o NDCC Mattoso Maia participou das missões da ONU na Angola e no Haiti e de uma força-tarefa que levou os restos mortais do Almirante de Tamandaré a Rio Grande (RS), cidade natal do herói da pátria.

Nos Estados Unidos, sob a alcunha de USS Cayuga, a embarcação participou das guerras do Golfo e do Vietnã.

A baixa do navio será no dia 7 de dezembro e foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada.