Marina Silva é internada em Brasília; médicos descartam Covid-19 e dengue

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, foi internada, no fim da tarde de segunda, no Hospital Brasília, na capital federal. Com sintomas gripais, ela foi submetida a uma bateria de testes e os médicos descartaram Covid-19 ou dengue.

Segundo a assessoria de imprensa, na noite de segunda-feira, ela estava bem e conversou normalmente com os assessores. Na manhã desta terça, Marina vai passar por novos exames.