Marcos do Val exalta Musk e diz que Moraes lidera ditadura no STF

O senador Marcos do Val, investigado no STF por tramoias envolvendo o bolsonarismo golpista, ficou tão animado com Elon Musk que foi à tribuna do Senado chamar Moraes de ditador nesta semana.

“Nós preocupados que, de repente, as Forças Armadas dessem um golpe de Estado, mas quem deu, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, foi o STF. Nós estamos hoje numa ditadura. Acabou a democracia”, disse o senador.

Na sequência, Do Val disse que Moraes envergonha o Supremo: “Precisamos proteger o STF e a nossa democracia. O ministro Alexandre de Moraes, além de envergonhar como ministro do STF, envergonhar o STF, está envergonhando o Brasil mundo afora! Está fazendo pessoas sofrerem as injustiças de um ditador”.