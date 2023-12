Marconi Perillo comanda primeira reunião como presidente do PSDB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O novo presidente nacional do PSDB Marconi Perillo vai chefiar sua primeira reunião da executiva nacional do partido nesta quarta-feira. O encontro ocorrerá de forma híbrida — presencial em Brasília, mas com participação virtual.

Na reunião, Perillo deve fazer um balanço do último ano e apontar diretrizes para o mandato, que vai operar mais efetivamente a partir de janeiro.

Entre os pontos está o fortalecimento do partido, a discussão sobre candidaturas próprias nas eleições municipais onde houver musculatura, e definir linhas gerais para a construção nacional do PSDB para o pleito de 2026, o que passa por como será a campanha em 2024.