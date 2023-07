Mais um delator vai ao CNMP contra procuradores da Lava-Jato no Rio

O engenheiro Sergio Mizrahy acionou a Corregedoria da Procuradoria-Geral da República para denunciar os procuradores da Operação “Câmbio, desligo”, desdobramento da Lava-Jato no Rio de Janeiro. Mizrahy foi preso por atuar com o doleiro Cláudio Souza, o Tony, e com Rafael Alves, operador do ex-prefeito Marcelo Crivella, em trocas de cheques, pagamentos de boletos e empréstimo de dinheiro.

Na denúncia, Mizrahy pede a “verificação de tortura” e “métodos medievais” para forçá-lo a fazer delações. Segundo ele, os procuradores ameaçaram prender sua mulher e seus três filhos, além de mantê-lo detido por 40 anos. Sergio cumpriu 230 dias de prisão preventiva, revogada após delação e homologação de acordo pelo juiz Marcelo Bretas.

O delator afirma que teve de fugir do país com a sua esposa e que ele e sua advogada foram ameaçados de morte, por e-mail e whatsapp. Segundo Sergio Mizrahy, mesmo após não ter nada a declarar ele foi pressionado a dar informações que incriminasse Crivella e políticos aliados, no entanto, “não possui vínculo e nem contato com agentes detentores de foro”.

A denúncia pede que o delator seja ouvido de forma presencial para prestar mais detalhes e que sejam aplicadas medidas disciplinares contra dez procuradores e dois promotores.