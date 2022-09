Luto de Bolsonaro pela rainha faltou no caso das mortes na Bahia

Na reta final de campanha, com Lula liderando as pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu viajar à Inglaterra para o funeral da rainha Elizabeth. Vai, depois, à Assembleia Geral da ONU. Os compromissos, dado que é chefe de Estado, são justificáveis, mas o presidente não deixará de apanhar dos opositores por causa disso. E, em certa medida, será confrontado por decisões erradas que tomou no Planalto.

No fim do ano passado, as chuvas que castigaram o interior da Bahia fizeram dezenas de mortos. Diante da tragédia que espalhou o luto no estado mais importante do Nordeste, Jair Bolsonaro pegou a comitiva presidencial e… foi para Santa Catarina passear de jet ski, curtir as atrações do Beto Carrero, comer churrasco, pizza e um certo camarão indigesto.

“O luto que move o presidente em direção aos ingleses não foi capaz de interromper o roteiro festivo no caso dos baianos. A Bahia lembrará”, diz um aliado de Lula.