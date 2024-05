Lula vai ao RS com cinco ministros ver os estragos da chuva nesta quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com plano inicial de pousar em Santa Maria, Lula vai embarcar para o Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira para ver de perto os estragos dos temporais que deixaram mais de dez mortos e vinte desaparecidos em território gaúcho.

“Faremos contato com o setor meteorológico da Base Aérea de Santa Maria. Havendo condições de teto, nós vamos a Santa Maria, e as reuniões ocorrerão em Santa Maria, na Base Aérea”, disse o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, nascido na cidade da região central do RS.

“Região Centro do estado, uma região que está duramente atingida, uma das regiões mais atingidas do nosso estado e a região central, do ponto de vista logístico operacional, é o local adequado para que a gente possa fazer as reuniões que a gente precisa fazer”, seguiu.

A alternativa é de deslocamento para a capital Porto Alegre, onde as chuvas estão bem menos intensas e as condições de voo são mais favoráveis.

Junto de Lula e Pimenta, fazem parte da comitiva os ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração Regional), Renan Filho (Transportes), Jader Filho (Cidades), além do chefe da Defesa Civil, Wolnei Wolff, e do presidente da Conab, Edegar Pretto.

“Nesse primeiro período são ações emergenciais, ações humanitárias que tem por objetivo salvar vidas, mas já começando o planejamento do trabalho de limpeza, desobstrução e orientando às Defesas Civis para apresentação do plano de trabalho para a etapa de reconstrução”, detalhou Pimenta.

O ministro também destacou o trabalho no resgate de famílias ilhadas e desabrigadas com o apoio de 350 homens do Exército, botes salva-vidas e oito helicópteros à disposição, ainda que alguns sem condições de voo devido às descargas elétricas.

As enchentes, cada vez mais comuns e fortes, voltaram a assolar mais de cem cidades do estado antes mesmo que os estragos do ano passado fossem recuperados. A possibilidade dos danos das fortes chuvas já era ventilada por meteorologistas diante da previsão de um intenso El Niño.