RS aguarda helicópteros do Exército para auxiliar no resgate de ilhados

O governo do Rio Grande do Sul pediu às Forças Armadas o auxílio com helicópteros capazes de sobrevoar áreas de tempestade com descarga elétrica. Desde segunda à noite, duas aeronaves da Aeronáutica auxiliam no resgate de pessoas ilhadas e mais dois veículos do Exército devem chegar ao Estado até quinta-feira.

As informações foram repassadas pelo vice-governador Gabriel Souza, após reunião do gabinete de crise que acabou por volta das 12h. Ele alertou que as chuvas não devem cessar nos próximos dias e admitiu a incapacidade de atender às vítimas com a frota de aeronaves do Estado.

“Os únicos helicópteros que conseguem voar nessas condições tão adversas do clima, e também à noite, são os helicópteros das Forças Armadas”, disse Souza.

As fortes chuvas já causaram, ao menos, dez mortes em território gaúcho, tiraram milhares de moradores de suas casas em cerca de 103 municípios. Mais de 20 pessoas estão desaparecidas. O governo não tem uma previsão exata do número de desabrigados ou famílias ilhadas, pela dificuldade de comunicação com as vítimas.