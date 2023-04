O presidente Lula vai fazer um sobrevoo na manhã deste domingo na região de Trizidela do Vale, no Maranhão, que foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias. Ele será acompanhado do governador do Estado, Carlos Brandão.

O Planalto informou que Lula falará com a imprensa após o sobrevoo, no aeroporto de Bacabal (MA).