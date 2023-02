Lula vai a Sergipe para marcar retomada de obras de duplicação da BR-101

Um dia depois de entregar quase 3.000 unidades do “Minha Casa, Minha Vida” na Bahia, o presidente Lula viaja na manhã desta quarta para participar da solenidade de retomada das obras de duplicação da BR-101, em Sergipe. O trecho fica em Maruim, município a 35 quilômetros de Aracaju.

De acordo com o governo, os trabalhos foram reiniciados em janeiro com recursos viabilizados pela PEC da Transição, aprovada pelo Congresso em dezembro.

Um relatório do TCU entregue à equipe da transição de Lula em novembro do ano passado apontou que o número de obras paradas no país desde 2020 chegou a 38,5%, totalizando quase 10.000 interrupções em diversas áreas, inclusive na pavimentação e duplicação de rodovias. As obras suspensas já passam de 20 bilhões de reais.