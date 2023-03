Lula vai a Roraima participar de reunião de povos indígenas nesta segunda

O presidente Lula viajou na manhã desta segunda-feira a Roraima para participar da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Estado, que será realizada no Lago Catacaranã, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia.

Realizado pelo Conselho Indígena de Roraima, o evento começou no sábado e vai até esta terça, tendo como tema “proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. A expectativa é que participem mais de 2.000 lideranças indígenas, dos povos Yanomami, Wai Wai, Yekuana, Wapichana, Macuxi, Sapará, Ingaricó, Taurepang e Patamona, além das organizações das mais de 32 terras indígenas do Estado.

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, e autoridades locais e nacionais do Ministério dos Povos Indígenas, PF, Ibama, Incra, MPF em Roraima e Ministério Público do Estado também deverão estar no evento.