Lula transfere a Abin do GSI para a Casa Civil

Dois meses depois de tomar posse, o presidente Lula oficializou nesta quinta-feira a transferência da Abin do GSI para a Casa Civil da Presidência, comandada pelo ministro Rui Costa.

A mudança consta em decreto publicado no Diário Oficial da União e esvazia o Gabinete de Segurança Internacional, chefiado pelo general da reserva Gonçalves Dias.

No governo Bolsonaro, o cargo era ocupado pelo também general Augusto Heleno. Já a Abin era dirigida pelo delegado da PF Alexandre Ramagem, que se aproximou do ex-presidente.

Nesta quarta-feira, Lula recebeu no seu gabinete no Palácio do Planalto o delegado aposentado e ex-chefe da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, que deve ser indicado para comandar a agência. Desde o início de fevereiro, o órgão é comandado interinamente pelo Saulo Moura da Cunha, oficial de inteligência que foi nomeado diretor adjunto.

“A Agência Brasileira de Inteligência – Abin, órgão integrante da Casa Civil da Presidência da República, criada pela Lei nº 9.883, de 7 de dezembro de 1999, é órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência e tem por competência planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do País, obedecidas a política e as diretrizes estabelecidas em legislação específica”, diz o primeiro artigo do ato.

O decreto também foi assinado por Rui Costa e pela ministra da Gestão, Esther Dweck.