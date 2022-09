Lula tira votos de Ciro e Tebet e volta a crescer na nova pesquisa FSB

A nova rodada eleitoral do Instituto FSB Pesquisa, divulgada nesta segunda, mostra que o movimento petista pelo voto útil em Lula conseguiu movimentar o eleitorado nos últimos dias.

A duas semanas da eleição, a chamada terceira via, que crescia há três semanas consecutivas, encolheu de 13% para 9% no cenário espontâneo e de 19% para 14% no cenário estimulado. E parte desses votos parecem ter migrado para Lula, que cresceu três pontos tanto no cenário espontâneo quanto no estimulado. Bolsonaro, por sua vez, oscilou um ponto para cima no espontâneo e ficou com o mesmo percentual da semana passada no estimulado.

No cenário estimulado, Bolsonaro permaneceu em 35%, enquanto Lula cresceu de 41% para 44%. Ciro Gomes e Simone Tebet perderam dois pontos cada e outros candidatos, um ponto.

Nessa rodada, o Instituto FSB Pesquisa entrevistou por telefone 2.000 pessoas entre sexta-feira (dia 16) e domingo (dia 18). A margem de erro é de 2 pontos.