Lula terá reunião no Egito com o enviado dos EUA para o clima

No Egito para participar da COP27, Lula terá nesta terça-feira uma reunião com o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. O presidente eleito também se reúne com o alto representante chinês sobre o clima, Xie Zhen Hua. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente eleito.

Kerry afirmou que está esperando a conversa com o presidente eleito do Brasil. Ele quer definir a atuação dos americanos nas ações de preservação na Amazônia.

“Estou animado para encontrar com ele […] Estou confiante de que ele vai promover uma completa guinada nas políticas [ambientais]”, disse Kerry à BBC News Brasil.

Na semana passada, o enviado do governo de Joe Biden já conversou com a deputada federal eleita Marina Silva, responsável pela política ambiental no plano de governo de Lula, durante a campanha. A ex-ministra sugeriu que os Estados Unidos integrem a cooperação internacional do Fundo Amazônia, a qual Alemanha e Noruega já fazem parte.

O enviado especial para questões climáticas respondeu à BBC que ainda avalia a participação americana na inciativa que visa a redução da emissão de gases de efeito-estufa causado pelo desmatamento.