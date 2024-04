Lula se solidariza com presidente do México por invasão de embaixada

Em um telefonema com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, Lula classificou a invasão da embaixada do país norte-americano em Quito pela Polícia Nacional do Equador como uma “grave ruptura do direito internacional”.

Lula afirmou a AMLO que o Brasil acompanhará as repercussões do episódio na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). O mexicano disse que seu governo denunciará o caso à Corte Internacional de Justiça.

De acordo com o Palácio do Planalto, o brasileiro comentou que gostaria de fazer uma visita ao México ainda em 2024, “na perspectiva de estreitar ainda mais laços econômicos e empresariais entre as nações”, e AMLO respondeu que terá “grande prazer” em recebê-lo.