Lula vai sancionar lei do novo ‘Minha Casa, Minha Vida’ no Planalto

Lula vai sancionar nesta quinta o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que criou o novo “Minha Casa, Minha Vida“, a partir de medida provisória enviada pelo presidente em fevereiro. A cerimônia será realizada às 11h, no Palácio do Planalto, com a participação do ministro das Cidades, Jader Filho.

O novo MCMV aumentou a faixa de renda para participar do programa, reduziu a taxa e melhorou as condições do financiamento, ampliando também o valor do imóvel e o subsídio bancado pelo governo federal. Foram incluídos ainda critérios nas especificações técnicas para garantir a melhoria da qualidade dos imóveis e localização do terreno inserido na malha urbana.

Além de Jader Filho, a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, que oferece financiamentos para o programa, vão conceder entrevista coletiva no Planalto.