Lula refaz PowerPoint de Deltan após vitória no STJ

Pouco depois de a Quarta Turma do STJ decidir que o ex-chefe da Lava-Jato em Curitiba Deltan Dallagnol deve pagar 75.000 reais de indenização ao ex-presidente Lula pelo famoso PowerPoint de 2016, a equipe do ex-presidente divulgou nas redes sociais uma nova versão da apresentação.

No PowerPoint petista, Lula aparece no centro de balões com termos como “nenhuma condenanação”, “ausência de provas”, “processos anulados”, “Moro suspeito”, “Lava Jato parcial”, “perseguição política”, entre outros.

Completam o diagrama da “inocência de Lula passo a passo” os círculos com “lawfare”, “vida devassada”, “família atacada”, “absolvição”, “inocência comprovada” e “24 vitórias na Justiça”.

Na decisão desta terça, o ministro Luís Felipe Salomão, relator do caso, entendeu que Deltan usou “palavras que se afastavam da nomenclatura típica do direito penal e processual penal”. Outros três colegas — Raul Araújo, Antônio Carlos e Marco Buzzi — votaram com Salomão. A ministra Isabel Gallotti discordou da indenização por entender que Lula deveria ter entrado com uma ação contra o Estado, não contra Deltan.

Veja abaixo o PowerPoint que originou o processo: