Lula receberá dois líderes europeus no Brasil em março

O presidente da França, Emmanuel Macron, virá ao Brasil entre os dias 26 e 28 de março. Terá agendas na Amazônia — possivelmente na fronteira com a Guiana Francesa —, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Em São Paulo, Macron se encontrará com investidores. No Rio, visitará com o ministro da Defesa, José Múcio, os submarinos da Marinha construídos em parceria com a França.

Antes de Macron, no dia 6 de março, quem virá ao Brasil será o espanhol Pedro Sánchez, um aliado de Lula.