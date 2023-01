Lula recebe Tarcísio, Lira e Pacheco no Planalto nesta quarta

O presidente Lula terá nesta quarta-feira uma agenda cheia de reuniões com governadores, entre eles o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro do governo Bolsonaro, com os presidentes da Câmara e do Senado, e participará da cerimônia de posse de duas de suas ministras. Os compromissos começam agora às 9h e acontecem no Palácio do Planalto.

A primeira reunião será com o governador do Pará, Helder Barbalho, presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Às 10h, Lula recebe Tarcísio. Os dois participaram da reunião de governadores no Planalto na segunda-feira, em resposta aos ataques terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília, no domingo.

Uma hora depois, o presidente se reúne com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco — que voltou ao Brasil nesta terça e não pôde participar dos atos com os representantes dos Três Poderes.

Às 16h, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, irá ao Planalto para conversar com o chefe.

A última agenda de Lula no dia será participar das cerimônias de assunção nos cargos das ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Na ocasião, ele vai assinar a sanção presidencial ao projeto de lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo, aprovado pelo Congresso no final do ano passado.