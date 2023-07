Lula recebe Sabino e Carreras no Planalto após enviar MP e PL das apostas

O presidente Lula recebeu nesta terça-feira Celso Sabino, seu mais novo ministro, e o líder do PSB na Câmara, Felipe Carreras, que comanda a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, para uma reunião no Palácio do Planalto.

Sabino apresentou o plano de trabalho de sua gestão no ministério. Responsável pela articulação política do governo, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) também participou da conversa.

A ida de Carreras ao Planalto ocorreu no mesmo dia em que o governo Lula publicou uma medida provisória e enviou um projeto de lei regulamentando o mercado de apostas esportivas.

A ideia defendida pelo líder do PSB, que deve ser relator do PL enviado pelo governo, é justamente aproveitar a regulamentação do mercado de jogos de azar – como bingos e cassinos, além das apostas esportivas – como um instrumento de promoção do turismo.

Carreras já é relator da CPI que investiga a manipulação de resultados no futebol por apostadores e de outro projeto de lei, já em tramitação, que regulamenta jogos de azar, o 442 de 1991. Foi aprovado pela Câmara em 2022 e está parado no Senado desde então.