Lula recebe jornalistas para café da manhã no Planalto nesta terça

Após um hiato de quase seis meses, o presidente Lula voltará a receber jornalistas para um café da manhã no Palácio do Planalto nesta terça-feira, no seu primeiro encontro com a imprensa nesse formato em 2024. O Radar foi convidado a participar da entrevista.

No ano passado, foram realizados quatro “cafés” com repórteres, sendo o último no dia 27 de outubro, data do aniversário de Lula. Os outros ocorreram em janeiro, fevereiro e abril.

A nova recepção a jornalistas ocorre em meio a um esforço do governo para reverter a queda da popularidade da gestão do petista, marcado pelo lançamento da campanha “Fé no Brasil – a gente tá no rumo certo” pela Secom.

Desde o fim do ano passado, Lula deixou de fazer sua live semanal, o “Conversa com o presidente”, passando a apostar em entrevistas pontuais a veículos regionais e coletivas temáticas sobre áreas do governo, com a presença de ministros.

Na última reunião com repórteres, ele anunciou que faria um balanço dos feitos do seu governo no fim do ano, mas a entrevista acabou sendo cancelada de última hora.