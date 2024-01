Lula deixa de lado sua “live” semanal e aposta em entrevistas

Com a campanha das eleições municipais se aproximando no país, Lula deixou de lado sua “live” semanal para apostar em entrevistas — com foco em veículos regionais. Em uma só semana, serão três.

Na terça-feira passada, o presidente conversou ao vivo por quase uma hora com o jornalista Mário Kertész, da rádio Metrópoles, de Salvador, quando exaltou o papel de Janja como sua conselheira.

Nesta sexta, ele vai participar de uma entrevista coletiva para falar apenas sobre educação, ao lado do ministro Camilo Santana. Para a próxima terça, o petista já tem outra entrevista agendada.

Desde junho do ano passado, as manhãs das terças-feiras eram reservadas à transmissão do “Conversa com o presidente”, comandado pelo jornalista Marcos Uchôa, ex-TV Globo e atualmente na EBC.

A última live de Lula, no entanto, aconteceu há mais de um mês, em 19 de dezembro, antes do recesso do fim de ano, quando ele convidou a esposa para acompanhá-lo no programa.

Ao Radar, o ministro Paulo Pimenta disse que a mudança na estratégia de comunicação do presidente não quer dizer que o “Conversa” foi substituído.

“Se eu achar melhor uma semana fazer com Uchôa, faremos. Pode ser na próxima ou na outra, depende de semana”, declarou o chefe da Secom.

