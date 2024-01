“Janja vive a política 24 horas por dia”, diz Lula

Lula concedeu uma entrevista na manhã desta terça ao jornalista Mário Kertész, da Rádio Metrópole de Salvador, e foi questionado sobre o papel da primeira-dama Janja. “O pessoal que fica falando que ela fala demais é tudo bobão, tudo bobão, porque mulher tem que participar mesmo, e participa, eu acho ótimo”, comentou o entrevistador, antes de ouvir a resposta do presidente.

“Eu tenho uma mulher especial. A Janja é uma espécie de meu farol. Sabe aquele farol que guia assim? Ou seja, quando tem coisa errada, ela me chama atenção, quando tem alguma coisa no jornal errada, ela me chama atenção, quando tem alguma coisa na rede, ela me chama atenção. Às vezes ela fala coisa pra mim que a minha assessoria não fala, e ela fala. E isso me ajuda, obviamente que me ajuda”, declarou Lula.

Ele disse discutir com a mulher o que pode fazer e melhorar, se está feio ou mais bonito, e que Janja, quando levanta de manhã, se preocupa com a camisa que ele usa, com seu rosto e seu cabelo. “Ou seja, é muito bom”, disse.

“E, depois, ela é preocupada com a política. Ela vive a política também 24 horas por dia. Ela é muito interessada nessa questão social, sobretudo no que diz respeito à questão ambiental, da sustentabilidade, ela é muito preocupada com a questão das mulheres”, afirmou o presidente, antes de relatar as cobranças que recebe da esposa quando é fotografado só com homens.