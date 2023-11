Lula recebe credenciais de 13 embaixadores nesta sexta

Lula recebe, ao longo da tarde desta sexta-feira, novos embaixadores que vão trabalhar no país. Os diplomatas de 12 nações e da União Europeia apresentam as cartas credenciais, ato que torna oficial a atuação de diplomatas no Brasil.

Apesar da cerimônia no Palácio do Planalto ocorrer na segunda quinzena de novembro, alguns embaixadores já atuam há meses no país, inclusive em casos que demandam intervenção das relações exteriores.

Um exemplo é a embaixadora Fiona Flood, da Irlanda, envolvida nas negociações por resolução do caso de João Thomaz, jovem de 23 anos, filho do prefeito de São José dos Campos (SP), que vive na Europa e foi atropelado por um policial em uma rodovia irlandesa.

As cartas foram entregues por Mateja Kračun (Eslovênia), Ahmad Mohammed Al-Shebani (Catar), Osama Ibrahim Ayad Sawan (Líbia), Fiona Flood (Irlanda), Marian Schuegraf (União Europeia), Glynne Namulula Michelo (Zâmbia), Andrii Melnyk (Ucrânia), Bettina Cadenbach (Alemanha), Vasilios Philippou (Chipre), Miklós Tamás Halmai (Hungria), Emmanuel Lenain (França), Alessandro Cortese (Itália) e Bogna Janke (Polônia).