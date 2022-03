Lula quer tirar mais dinheiro de Deltan, após doações

Um dia após o anúncio de que Deltan Dallagnol já havia recebido mais de 500.000 reais em doações para pagar a indenização a Lula, o ex-presidente declarou que não vai deixar barato — ele cogita dar um jeito de aumentar o valor pleiteado na ação movida contra o ex-procurador da Lava-Jato.

“A gente estava reivindicando um milhão. A Justiça só deu 75.000 reais, que corrigindo vai dar uns 130.000 reais. Ele fez campanha e disse que não podia pagar. E arrecadou. Então agora talvez a gente entre com recurso pra cobrar mais, porque se ele pode arrecadar, ele pode pagar mais”, disse o petista durante evento do MTST, em Santo André (SP).

A edição de VEJA desta semana que está nas bancas mostra que Lula já sabe o que vai fazer com a bolada que deverá receber do ex-procurador, caso confirmada a decisão da Justiça — investir no casamento com Janja.

Na última terça, o STJ decidiu que Deltan deveria indenizar o ex-presidente em 75.000 reais pelo famoso PowerPoint apresentado pela Lava-Jato, em 2016.

O entendimento do relator do caso, o ministro Luís Felipe Salomão, foi de que o ex-procurador fez acusações que ultrapassaram o “tom informativo”, utilizando palavras que “se afastavam da nomenclatura típica do direito penal e processual penal” na apresentação — como “petrolão” e “propinocracia”.

Outros três colegas — Raul Araújo, Antônio Carlos e Marco Buzzi — votaram com Salomão. A ministra Isabel Gallotti discordou da indenização por entender que Lula deveria ter entrado com uma ação contra o Estado, e não contra Deltan.