O que Lula fará com a indenização que ganhou de Deltan

Segundo um importante conselheiro de Lula, o ex-presidente já decidiu o que fará com o dinheiro (cerca de 100 000 reais) que ganhou de Deltan Dallagnol no STJ: o petista vai investir no casamento com Janja.

Deltan foi obrigado pelo tribunal a indenizar o petista por causa do famoso PowerPoint da Lava-Jato, mas já conseguiu obter mais de 300.000 reais em doações de brasileiros indignados com a decisão judicial.