Lula quer levar Sarney para inaugurar obra que ele iniciou há 36 anos

Lula concedeu uma entrevista na manhã desta quinta-feira a rádios de Goiás, para onde irá nesta sexta inaugurar a Ferrovia Norte-Sul, no município de Rio Verde.

A obra foi iniciada no Maranhão há 36 anos, em 1987, pelo então presidente José Sarney. E Lula disse que pretende levar o ex-mandatário, que tem 93 anos, para “finalmente” inaugurar a obra.

“Tem muitos empecilhos para fazer uma ferrovia dessa magnitude, com a questão de licenciamento, com as questões das licitações. Eu quero te dizer que no meu governo e no governo da Dilma, nós fizemos 90% nessa rodovia, 5% foi feito pelo presidente Sarney, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo presidente Temer e 5% foi feita pela empresa que é hoje concessionária dessa estrada”, declarou, ignorando os governos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Jair Bolsonaro.

Projetada para cruzar o país, do porto de Rio Grande (RS) ao porto de Itaqui (MA), o traçado original da ferrovia teria 4.100 quilômetros. A estrada que será inaugurada nesta sexta terá 2.200 quilômetros, ligando Açailândia (MA) e Estrela d’Oeste (SP).