Lula promete lançar ‘novo PAC’ no dia 2 de julho

O presidente Lula prometeu nesta terça-feira lançar o “novo PAC” no próximo dia 2 de julho, classificado por ele como “um grande programa para o desenvolvimento nacional, com obras de infraestrutura em todas as áreas”.

Inicialmente, o início das atividades estava previsto para abril, no marco dos 100 dias do governo, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Depois, a pasta informou que o lançamento ficaria para maio. Mas acabou ficando para junho. E, agora, deve ocorrer no início de julho.

O anúncio foi feito durante o primeiro “Conversa com o presidente”, uma “live” conduzida pelo jornalista Marcos Uchôa, que foi da TV Globo e agora trabalha na EBC.

Em março, Lula cobrou criatividade da comunicação do governo para criatividade da comunicação do governo para criar um novo nome para o PAC, sigla para Programa de Aceleração do Crescimento — lançado no início do seu segundo mandato, em 2007.

O novo programa será focado em parcerias público-privadas (PPPs) e na conclusão de milhares de obras paradas pelo país, além da execução de novos projetos.