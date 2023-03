Lula cobra criatividade da Secom por novo nome para o PAC

No pronunciamento que fez ao abrir a reunião com ministros no Palácio do Planalto sobre projetos para a infraestrutura do país, o presidente Lula cobrou criatividade da comunicação do governo para criar um novo nome para o PAC, sigla para Programa de Aceleração do Crescimento — lançado no início do seu segundo mandato, em 2007.

O petista leu em um papel que estava na sua frente o título “Eixos do novo PAC” e disse que queria sugerir a Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secom, que “é importante colocar a criatividade da comunicação em funcionamento pra gente criar um novo nome”.

“Um novo nome. O PAC foi muito importante, o PAC produziu muita coisa, mas se a gente puder criar um novo programa, sabe, é importante. Mostra que a gente tá renovando, inovando, que a gente tem criatividade pra fazer outras coisas”, explicou.